У Києві переселенка з Харкова відкрила нову кав'ярю «Rose» завдяки гранту

Підприємиця з Харкова Анастасія Степанян завдяки програмі мікрогрантів "Власна справа" відкрила кав'ярню-кондитерську «Rose» у Києві.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Отриманий грант підприємиця витратила на облаштування кондитерського цеху при кав'ярні.

«Я дуже хотіла, щоб це була не тільки кав’ярня, а ще - саме кондитерська, з тортами й тістечками на замовлення. Адже ми маємо унікальні, смачні рецепти та впевнені, що вони всім сподобаються»

Нову кондитерську «Rose» в Києві за адресою Вознесенський узвіз, 23-в Анастасія відкрила кілька місяців тому. Тут можна скуштувати «Картоплю», «Наполеон» та інші смаколики, а також замовити торти й тістечка на своє свято, або для власної кав’ярні.

Свою першу кав'ярню Анастасія відкрила у 2021 році у Харкові, проте через війну змушена була релокувати свій бізнес до Києва.

Раніше ми писали, що переселенці з Маріуполя відкрили "Центр шаурми" на Подолі.