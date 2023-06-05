В Одесі відреставрували історичні двері початку XX століття: фото

151
Ірина Маймур
share share

В Одесі відновили двері в арці проїзду будинку Розенблатта на вулиці Жуковського, 43. Будівля датується 1911 роком.

Про закінчення реставрації повідомили активісти проєкту «Тисячі дверей».

Як зазначають активісти, двері виконані з модрини і являють собою поєднання геометричного модерну й неокласичного стилю. Також можна помітити відсилання до ар-деко в решітках стулок дверей.

Фахівці «Тисячі дверей» повернули до життя стулки й дерев’яний портал, відновили скло.

Тепер латунні вставки, додані в нижній частині стулок, надають закінченості образу. Завдяки сучасному доводчику двері плавно та щільно зачиняються, а електроригельний замок забезпечує надійність і безпеку навіть у разі вимкнення світла. Водночас нерухома частина дверей надійно закривається на реставровані шпінгалети.

Активісти покрили двері лазур’ю для захисту, аби захистити від ультрафіолету, обробили олією для додаткового захисту і натерли поліроллю з воском, щоб надати їм об’єму та блиску.

Раніше ми писали, що в Одесі відреставрували двері кінця ХIX століття.

Фото: «Тисячі дверей»

Опубліковано: 05 червня 2023
share share
Модерністську альтанку на Подолі хочуть демонтувати Модерністську альтанку на Подолі хочуть демонтувати "Ми – різні, але всі рівні": Кафе та пекарні, де працюють люди з ментальною інвалідністю "Ми – різні, але всі рівні": Кафе та пекарні, де працюють люди з ментальною інвалідністю На Київщині відкрили першу у світі ІТ-пасіку На Київщині відкрили першу у світі ІТ-пасіку Піца, бургери та шаурма: на Виноградарі відрився новий заклад AYO Піца, бургери та шаурма: на Виноградарі відрився новий заклад AYO Дивіться, як виглядатиме новий корпус Ірпінської дитячої школи мистецтв Дивіться, як виглядатиме новий корпус Ірпінської дитячої школи мистецтв Майже половина укриттів Києва зачинена або непридатна для використання Майже половина укриттів Києва зачинена або непридатна для використання Кияни самостійно перефарбували підземний перехід біля "Теремків" Кияни самостійно перефарбували підземний перехід біля "Теремків" У Києві переселенка з Харкова відкрила нову кав'ярю «Rose» завдяки гранту У Києві переселенка з Харкова відкрила нову кав'ярю «Rose» завдяки гранту
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.