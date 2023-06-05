В Одесі відреставрували історичні двері початку XX століття: фото

В Одесі відновили двері в арці проїзду будинку Розенблатта на вулиці Жуковського, 43. Будівля датується 1911 роком.

Про закінчення реставрації повідомили активісти проєкту «Тисячі дверей».

Як зазначають активісти, двері виконані з модрини і являють собою поєднання геометричного модерну й неокласичного стилю. Також можна помітити відсилання до ар-деко в решітках стулок дверей.

Фахівці «Тисячі дверей» повернули до життя стулки й дерев’яний портал, відновили скло.

Тепер латунні вставки, додані в нижній частині стулок, надають закінченості образу. Завдяки сучасному доводчику двері плавно та щільно зачиняються, а електроригельний замок забезпечує надійність і безпеку навіть у разі вимкнення світла. Водночас нерухома частина дверей надійно закривається на реставровані шпінгалети.

Активісти покрили двері лазур’ю для захисту, аби захистити від ультрафіолету, обробили олією для додаткового захисту і натерли поліроллю з воском, щоб надати їм об’єму та блиску.

Раніше ми писали, що в Одесі відреставрували двері кінця ХIX століття.

Фото: «Тисячі дверей»