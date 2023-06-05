Комісія Кличка встановила, що до 90% укриттів Києва є безперешкодний доступ

Зранку 5 червня комісія у складі з ДСНС, поліцією, представниками райдержадміністрацій та службами міста перевірили понад 1600 укриттів. За її результатами повідомили, що 90% укриттів міста мають безперешкодний доступ.

Відповідні результати оприлюднив міський голова Києва Віталій Кличко.

Згідно з цими даними найкраща ситуація у Деснянському районі - 100% укриттів мають безперешкодний доступ, Солом'янському районі - 99%, Оболонському районі - 98%. Найгірша ситуація у Шевченківському районі - лише 73% укриттів мають безперешкодний доступ, Печерському районі - 79% та Голосіївському районі - 80%.

Також опублікували дані щодо стану укриттів у Києві. Загалом 63% укриттів мають задовільний стан. У Дніпровському районі - 92% укриттів мають задовільний стан, Оболонському районі - 86%, Шевченківському та Святошинському районах - 80%, Подільському районі - 20%, Солом'янському - 45%, Деснянському - 51%, Голосіївському - 57%, Печерському - 68%, Дарницькому - 75%.

Кличко додав, що за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до Президента щодо кадрових рішень.

Раніше ми писали, що міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін за результатами перевірки укриттів у Києві повідомив, що з 1078 перевірених укриттів, майже половина виявилася або зачиненими, або непридатними для використання.

Фото: zprz.city