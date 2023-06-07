На ВДНГ відкрили стритфуд-точку "Котлета по-київськи"

Третя точка мережі стритфуд-закладів "Котлета по-київськи" почала працювати на ВДНГ.

Заклад розташований на локації "Поляна" біля Urban Park.

Крім традиційних котлет можна спробувати також котлети із сиром чеддер і паприкою чи халапеньйо; з сиром "Філадельфія" і шпинатом; з грибами та сиром.

Також є картопля фрі, батат фрі, ко-кульки із сиром чи шпинатом і бринзою, а також десерти – морозиво "Київфлурі" і шоколадна "котлета".

Перший моноформатний заклад "Котлета по-київськи" відкрився у серпні 2022 року на Хрещатику, а другий – в травні 2023 року на Великій Васильківській навпроти кінотеатру "Київ".