На ВДНГ відкрили стритфуд-точку "Котлета по-київськи"

Третя точка мережі стритфуд-закладів "Котлета по-київськи" почала працювати на ВДНГ.
Заклад розташований на локації "Поляна" біля Urban Park.
Крім традиційних котлет можна спробувати також котлети із сиром чеддер і паприкою чи халапеньйо; з сиром "Філадельфія" і шпинатом; з грибами та сиром.
Також є картопля фрі, батат фрі, ко-кульки із сиром чи шпинатом і бринзою, а також десерти – морозиво "Київфлурі" і шоколадна "котлета".
Перший моноформатний заклад "Котлета по-київськи" відкрився у серпні 2022 року на Хрещатику, а другий – в травні 2023 року на Великій Васильківській навпроти кінотеатру "Київ".
Ціни: котлета класична – 129 грн, з сиром чеддер та паприкою – 139 грн, картопля фрі – 85 грн
Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1
Режим роботи: Пн-Нд 11:00-21:30
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