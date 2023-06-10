В Ірпені майже розібрали будинок, де було графіті Бенксі

В Ірпені майже повністю розібрали багатоповерхівку, де британський вуличний художник Бенксі зобразив дівчинку-гімнастку.
Про це повідомила радниця Бучанського міського голови Михайлина Скорик-Шкарівська.
Раніше ми писали, що в Ірпені демонтували шматок стіни зруйнованої багатоповерхівки, де британський вуличний художник Бенксі зобразив дівчинку-гімнастку. Шматок стіни з графіті готували до транспортування.
Нагадаємо, що Бенксі надали звання почесного громадянина міста Ірпінь.
Фото: Михайлина Скорик-Шкарівська, t.me/irpin_bucha_gostomel