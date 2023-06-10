В Ірпені майже розібрали будинок, де було графіті Бенксі

221
Валерія Гуржий
share share

В Ірпені майже повністю розібрали багатоповерхівку, де британський вуличний художник Бенксі зобразив дівчинку-гімнастку.

Про це повідомила радниця Бучанського міського голови Михайлина Скорик-Шкарівська.

Раніше ми писали, що в Ірпені демонтували шматок стіни зруйнованої багатоповерхівки, де британський вуличний художник Бенксі зобразив дівчинку-гімнастку. Шматок стіни з графіті готували до транспортування.

Нагадаємо, що Бенксі надали звання почесного громадянина міста Ірпінь.

Фото: Михайлина Скорик-Шкарівська, t.me/irpin_bucha_gostomel

Опубліковано: 10 червня 2023
share share
На Позняках з ТРЦ демонтували понад 90 незаконних рекламних конструкцій На Позняках з ТРЦ демонтували понад 90 незаконних рекламних конструкцій У Києві лише 15% укриттів повністю придатні для використання У Києві лише 15% укриттів повністю придатні для використання До кінця року на київському вокзалі запрацюють ліфти для людей з інвалідністю До кінця року на київському вокзалі запрацюють ліфти для людей з інвалідністю На Південній Борщагівці відкрилася пекарня "Перемога" На Південній Борщагівці відкрилася пекарня "Перемога" Від метро «Харківська» до вулиці Володимирської: у Києві запускають новий автобусний маршрут Від метро «Харківська» до вулиці Володимирської: у Києві запускають новий автобусний маршрут У Київській області заборонили всі розважальні заходи після 21:00 У Київській області заборонили всі розважальні заходи після 21:00 Київських забудовників зобов’яжуть оснащувати житлові будинки укриттями Київських забудовників зобов’яжуть оснащувати житлові будинки укриттями Українці збирають пластикові кришечки, щоб придбати військовим безпілотники Українці збирають пластикові кришечки, щоб придбати військовим безпілотники
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.