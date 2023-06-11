На Теремках у ЖК "Республіка" відкрився гастробар "Епізод"

Гастробар «Епізод» відкрився у ЖК «Республіка», що на Теремках.

У закладі можна скоштувати гарячі страви, перші страви, салати, сніданки, гарніри, а також піцу й пасту. У гастробарі працює доставка, тож замовити їжу можна й додому.

Ціни: лимонад апельсиновий - 85 грн, капучіно - 55 грн, окрошка - 130 грн, цезар з лососем - 280 грн, скрембл тост з лососем - 265 грн, філе міньйон з трюфельним пюре - 440 грн, овочева паста з соусом песто - 235 грн, піца з грушою і горгонзолою - 285 грн, чизкейк - 125 грн, овочі гриль - 180 грн.

Адреса: ЖК Республіка (вулиця Теремківська, 4а)

Графік роботи: 10:00-23:00

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Раніше ми писали, що на Бессарабці відкрився гастробар "Пахне Смаженим".