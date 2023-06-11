Дивіться, який котобудиночок побудували у львівському притулку для тварин

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Валерія Гуржий
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У львівській Домівці врятованих тварин облаштували будиночок для котів.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Це тимчасовий прихисток для котів, яких евакуювали із зони бойових дій. Котячий будиночок поділений на 3 зони. Перша – це карантин. Сюди потрапляють новоприбулі коти мінімум на 2 тижні, але термін може збільшуватись залежно від того, з якими проблемами тварина потрапила до притулку.

Друга зона – кімната для кошенят, а третя – зона проживання котів, де є вигульний майданчик. Тут живуть коти, які пройшли карантин, оброблені від паразитів і готові їхати у нову домівку.

Зараз тут мешкають три десятки котів. 7 привезли з Донецька, 1 – з Бахмута, ще трьох волонтери везли зі сходу, а решта – з Львівської області. Загалом у притулку зараз 100 собак та 30 котів, які чекають на люблячих господарів.

У Домівці врятованих тварин є близько тисячі мешканців: це як свійські так і дикі тварини, більшість з них живуть у притулку постійно.

Допомогти Домівці врятованих тварин можна за реквізитами:

4149629381107192 ПриватБанк

5375414127340015 Монобанк

[email protected] РayPay

БО БФ «Домівка врятованих тварин»

ЄДРПОУ: 44086841

ІBAN: UA773052990000026006031017177

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Карта-ключ: 5169 3305 2375 2514

Раніше ми писали, що у Києві з’явився сервіс пошуку прихистку для тварин.

Фото: Львівська міська рада

Опубліковано: 11 червня 2023
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