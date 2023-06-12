«Укрзалізниця» почне тестувати жіночі купе з 30 червня

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Ірина Маймур
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«Укрзалізниця» запускає бета-тестування жіночих купе з 30 червня.

Про це повідомили виданню «Бабель» у компанії.

Такі купе запрацюють на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг.

Також журналіст Олександр Рудоманов повідомив, що поїзд номер 42 Трускавець – Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон.

Нагадаємо, що нещодавно в «Укрзалізниці» оголосили, що створять спеціальні жіночі купе. Наразі їх хочуть протестувати впродовж кількох місяців. До спеціальних купе пускатимуть жінок, трансжінок, мам із дітьми до 6 років будь-якої статі. Але наразі «цей діалог ще відкритий».

Фото: УЗ, Олександр Рудоманов

Опубліковано: 12 червня 2023
Укрзалізниця
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