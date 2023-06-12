Пістолети, старовинний посуд та кістки давніх тварин: що знаходять на дні Каховського водосховища

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Валерія Гуржий
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Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС рівень води у Каховському водосховищі сильно впав. У деяких місцях видно дно водойми, на якому місцеві знаходять старовинні речі.

Житель Нікополя Олександр Павлов показав старовинний посуд, гільзи, кістки давнього бізона, глиняне горнятко, гравюри, підкові, ковані цвяхи і багато іншого, що йому вдалося знайти на дні.

Також журналіст та блогер Денис Казанський показав фото старовинних пістолетів та каски часів Другої світової війни.

Раніше ми писали, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали цінні пам’ятки, зокрема Олешківська Січ та історичний центр Нової Каховки.

Фото: Денис Казанський, Олександр Павлов

Опубліковано: 12 червня 2023
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