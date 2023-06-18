Google розробив опцію примірки одягу в онлайн-магазинах

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Валерія Гуржий
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Пошукова мережа Google за допомогою штучного інтелекту розробила опцію примірки одягу в онлайн-магазинах.

Про це повідомили у компанії.

Всього було представлено дві функції: віртуальна примірка одягу за допомогою штучного інтелекту, щоб показати одяг на широкому виборі реальних моделей, а також нові фільтри, які допоможуть знайти саме те, що треба.

Як це працює

Нова генеративна модель штучного інтелекту може взяти лише одне зображення одягу та точно відобразити, як він буде драпіруватися, складатися, чіплятися, розтягуватися та утворювати зморшки та тіні на різноманітному наборі реальних моделей у різних позах. Для цього обрали людей з розміром XXS-4XL, які представляють різні відтінки шкіри, форми тіла, етнічну приналежність і тип волосся.

Користуватися новою функцією поки можуть лише покупці в США. Для цього необхідно натиснути на товари із значком «Приміряти» в пошуку та обрати модель, яка найбільше подобається.

Раніше ми писали, що Пол Маккартні використав штучний інтелект, щоб випустити «останню платівку Beatles».

Опубліковано: 18 червня 2023
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