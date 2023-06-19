На Деміївці з'явився 20-метровий мурал з японськими рибами та кіберпросторовим океаном

У Києві на будинку, що розташований на проспекті Науки, 10 з'явився новий 20-метровий мурал, присвячений стрічці «Перший код», що розповідає про історію та сучасність українського IT-сектору.

Про це пише "Вечірній Київ".

Над муралом працювали художники Андрій Ковтун та Антон Кондрашов. Стінопис зображає безмежний кіберпросторовий океан з рядками бінарного коду та японськими рибами кої.

За словами Андрія Ковтуна, який також є автором муралу «Привид Києва», стінопис створили за 10 днів. Обрали японських коропів, бо ці незвичні риби завжди пливуть проти течії. Такоє цей образ підкреслює, що наші айтішники — наче риба у воді.

«Перший код» — художньо-документальний фільм про розвиток української IT-індустрії та боротьбу українських IT-воїнів. Він розповідає історію галузі, починаючи з 1950-х років — від створення українськими інженерами першого комп’ютера й до сьогодення, коли ІТ-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з росією.

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Ярославській, 31 з’явився мурал, присвячений українським волонтерам.

Фото: Вечірній Київ, The Village Україна