На лівому березі Києва запрацював простір для жінок та дівчат «Вільна»

На лівому березі на базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству запрацював дружній до жінок та дівчат простір «Вільна».

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У просторі «Вільна» жінки та дівчата можуть отримати такі послуги:

групові та індивідуальні сесії з психологинею;

тематичні зібрання за чаєм або кавою;

консультації щодо спеціалізованих сервісів та служб психосоціальної підтримки;

творчі майстер-класи (малювання, рукоділля, театральне мистецтво, кулінарія тощо);

спортивні заняття (йога, пілатес, танці тощо);

кар’єрні сесії (історії успіху відомих жінок, профорієнтація, пізнавальні лекції від лікарів, психологів та експертів у різних сферах діяльності, розмовні клуби з української/англійської мови).

Простір працює з середи по неділю з 11:00 до 20:00 та розташований за адресою: вулиця Райдужна, 6-А (2 поверх). Це вже другий простір, який відкрився у Києві, перший розташований за адресою: вулиця Антоновича, 33-В, БЦ «Махім».

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» почне тестувати жіночі купе з 30 червня.

Фото: Марина Хонда, Вільна