На лівому березі Києва запрацював простір для жінок та дівчат «Вільна»

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Валерія Гуржий
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На лівому березі на базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству запрацював дружній до жінок та дівчат простір «Вільна».

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У просторі «Вільна» жінки та дівчата можуть отримати такі послуги:

  • групові та індивідуальні сесії з психологинею;
  • тематичні зібрання за чаєм або кавою;
  • консультації щодо спеціалізованих сервісів та служб психосоціальної підтримки;
  • творчі майстер-класи (малювання, рукоділля, театральне мистецтво, кулінарія тощо);
  • спортивні заняття (йога, пілатес, танці тощо);
  • кар’єрні сесії (історії успіху відомих жінок, профорієнтація, пізнавальні лекції від лікарів, психологів та експертів у різних сферах діяльності, розмовні клуби з української/англійської мови).

Простір працює з середи по неділю з 11:00 до 20:00 та розташований за адресою: вулиця Райдужна, 6-А (2 поверх). Це вже другий простір, який відкрився у Києві, перший розташований за адресою: вулиця Антоновича, 33-В, БЦ «Махім».

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» почне тестувати жіночі купе з 30 червня.

Фото: Марина Хонда, Вільна

Опубліковано: 20 червня 2023
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