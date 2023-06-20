На лівому березі Києва запрацював простір для жінок та дівчат «Вільна»

На лівому березі на базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству запрацював дружній до жінок та дівчат простір «Вільна».
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
У просторі «Вільна» жінки та дівчата можуть отримати такі послуги:
Простір працює з середи по неділю з 11:00 до 20:00 та розташований за адресою: вулиця Райдужна, 6-А (2 поверх). Це вже другий простір, який відкрився у Києві, перший розташований за адресою: вулиця Антоновича, 33-В, БЦ «Махім».
Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» почне тестувати жіночі купе з 30 червня.
Фото: Марина Хонда, Вільна