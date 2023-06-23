В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

23 червня в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

Раніще ми писали, що у “Дії” тепер можна отримати витяг про несудимість.

Фото: Unsplash\Roman Poberezhnik