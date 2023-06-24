На Запоріжжі відкрили сучасний шелтер для переселенців

У Запоріжжі запрацював сучасний шелтер для переселенців "Сімейний центр", орієнтований на родини з дітками.

Про це повідомили у Запорізькій міській раді.

"Затишний будинок з укриттям, дитячою кімнатою і учбовим кабінетом - це черговий результат співпраці з громадськими організаціями, яким ми надаємо приміщення із комунального фонду в оренду за 1 гривню, а вони облаштовують їх під шелтери", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Закарпатті у селищі Середнє відкрили 12 модульних будиночків для родин із Херсона та 24 дітей з Маріуполя у дитячому центрі “Ковчег миру”.

Фото: Запорізька міська рада