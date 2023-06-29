Де безпечно купатися поблизу Києва: список відкритих пляжів

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Анна Григораш
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Київська обласна військова адміністрація оприлюднила список пляжів, де можна купатися у 2023 році.

Як повідомили РБК-Україна у КОВА, в Київській області це такі локації:

  • Рживщівський міський комунальний пляж на річці Дніпро (вул. Адмірала Петренка);
  • Центральний пляж в місті Українка на річці Дніпро;
  • міський пляж міста Українка на річці Стугна (вул. Вишнева);
  • пляж Центральний у місті Біла Церква на річці Рось (вул. Росьова);
  • пляж у селі Чайка Богуславського району на річці Рось (вул. Замлинця).

Стихійні місця відпочинку залишаються без професійної допомоги рятувальників і медиків. В таких місцях ставлять таблички "Купатися заборонено!", а небезпечні місця водойм позначають віхами або червоними буями з написом "Небезпечно!".

У КОВА додали, що в умовах воєнного стану в Україні пляжний відпочинок доступний не на всіх водоймах. Особливо обмеження стосуються річок та водосховищ.

"Київська область після деокупації забруднена вибухонебезпечними предметами. Підрозділи ДСНС проводять оперативне розмінування акваторії, але на сьогодні більшість водних об'єктів області залишаються не обстеженими", – кажуть у КОВА.

Раніше ми писали, що у Києві на час воєнного стану заборонили рух всіх водних видів транспорту. А пляжного сезону не буде.

Опубліковано: 29 червня 2023
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