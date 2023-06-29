На ВДНГ відновлять знищену мозаїку у первісному вигляді

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Марія Іващук
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На ВДНГ відновлять знищену мозаїку з вогнеборцями у павільйоні №26. Про це повідомив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін.

Він зазначив, що за результатами зустрічі з керівництвом Головного управління ДСНС вирішили відновити мозаїчне панно у його первісному вигляді.

Для цього частково використають елементи оригінального панно, що збереглися.

Окрім того планують створити публічний реєстр поки що необлікованих цінностей ВДНГ.

Це дозволить мистецтвознавцям, архітекторам та іншим небайдужим людям з активною громадською позицією та відповідною експертністю у зручний для всіх спосіб нарешті зафіксувати цінні необліковані обʼєкти культурної спадщини ВДНГ.

Після цього команда ВДНГ планує звернутись до органів державної влади із заявою про реєстрацію таких памʼяток у держреєстрі.

Нагадаємо, що 27 червня стало відомо, що в одному з павільйонів ВДНГ знищили мозаїку, яка оспівувала героїзм пожежників.

Опубліковано: 29 червня 2023
ВДНГ мозаїка
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