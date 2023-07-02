Під Києвом під час розкопок знайшли рештки восьми британських винищувачів

Фахівці Національного музею авіації України під час розкопок під Києвом виявили вісім британських винищувачів Hawker Hurricane.

Про це пише BBC.

Велика Британія відправила ці літаки як частину пакета союзницької військової підтримки СРСР за схемою ленд-лізу.

Експерти кажуть, що в Україні вперше знайшли рештки такої кількості Hurricane, незважаючи на те, що до СРСР було відправлено понад 3 тисячі британських винищувачів під час Другої світової війни.

Радянський Союз мав оплатити будь-яку військову техніку, передану союзниками, яка залишилася неушкодженою після війни. Натомість СРСР навмисно пошкоджував і ховав її. Так сталося і з 8 винищувачами Hurricanе, кажуть експерти.

Раніше ми писали, що у Чернігові виявили рів Передгороддя стародавнього Чернігова. Його знайшли під час земляних робіт із реконструкції водогону по вулиці Любецькій.

Фото: ВВС