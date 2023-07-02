Під Києвом під час розкопок знайшли рештки восьми британських винищувачів

601
Валерія Гуржий
share share

Фахівці Національного музею авіації України під час розкопок під Києвом виявили вісім британських винищувачів Hawker Hurricane.

Про це пише BBC.

Велика Британія відправила ці літаки як частину пакета союзницької військової підтримки СРСР за схемою ленд-лізу.

Експерти кажуть, що в Україні вперше знайшли рештки такої кількості Hurricane, незважаючи на те, що до СРСР було відправлено понад 3 тисячі британських винищувачів під час Другої світової війни.

Радянський Союз мав оплатити будь-яку військову техніку, передану союзниками, яка залишилася неушкодженою після війни. Натомість СРСР навмисно пошкоджував і ховав її. Так сталося і з 8 винищувачами Hurricanе, кажуть експерти.

Раніше ми писали, що у Чернігові виявили рів Передгороддя стародавнього Чернігова. Його знайшли під час земляних робіт із реконструкції водогону по вулиці Любецькій.

Фото: ВВС

Опубліковано: 02 липня 2023
share share
У Бучі встановили інсталяцію в пам'ять про загиблих під час окупації містян У Бучі встановили інсталяцію в пам'ять про загиблих під час окупації містян Нацкомісія виключила Запоріжжя із переліку міст, які рекомендують перейменувати Нацкомісія виключила Запоріжжя із переліку міст, які рекомендують перейменувати Цього року на 8 вулицях Києва з'являться велодоріжки: де саме Цього року на 8 вулицях Києва з'являться велодоріжки: де саме У Києві кількість укриттів планують збільшити за рахунок підземних приміщень У Києві кількість укриттів планують збільшити за рахунок підземних приміщень Де дивитись кіно просто неба: 6 літніх кінотеатрів Києва та Київщини Де дивитись кіно просто неба: 6 літніх кінотеатрів Києва та Київщини Поблизу метро "Тараса Шевченка" відкрилася кав'ярня Neko Coffee Поблизу метро "Тараса Шевченка" відкрилася кав'ярня Neko Coffee Підприємці з Вінниці перетворили використаний Javelin на акустичну систему Підприємці з Вінниці перетворили використаний Javelin на акустичну систему На «Хортиці» знайшли човен, якому понад 300 років На «Хортиці» знайшли човен, якому понад 300 років
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.