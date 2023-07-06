“Укрзалізниця” повернула воєнізовану охорону у потяги

175
Марія Іващук
share share

“Укрзалізниця” поступово поновлює супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Про це повідомляє перевізник.

На рейсах вагони патрулюватимуть двоє працівників воєнізованої охорони.

Вони мають спецформу, знаки розрізнення та допомагатимуть поїзним бригада вирішити складні конфліктні ситуації; реагуватимуть на повідомлення про куріння та розпивання алкогольних напоїв у поїздах.

Наразі воєнізована охорона працює у поїздах №81 Київ — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ.

Законодавчо також врегульовано право працівників відомчої воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця» затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” почала тестувати жіночі купе.

Фото: “Укрзалізниця”

Опубліковано: 06 липня 2023
Укрзалізниця
share share
Компанія Meta запустила власний аналог Twitter — застосунок Threads Компанія Meta запустила власний аналог Twitter — застосунок Threads На Подолі відкрили чайну Meditatea На Подолі відкрили чайну Meditatea У Києві облаштували розв’язку на Дарницькому мосту У Києві облаштували розв’язку на Дарницькому мосту У Харкові руйнують два старовинних будинки ХІХ століття У Харкові руйнують два старовинних будинки ХІХ століття Як виглядають квартири у відновленій після ракетного удару багатоповерхівці на Лобановського Як виглядають квартири у відновленій після ракетного удару багатоповерхівці на Лобановського Дивіться, як виглядатиме вулиця Шовковична після ремонту Дивіться, як виглядатиме вулиця Шовковична після ремонту Куди піти у Києві 7-9 липня: поп-ап з Клопотенком на Житньому ринку, "Країна Мрій" та маркет "Всі. Свої" Куди піти у Києві 7-9 липня: поп-ап з Клопотенком на Житньому ринку, "Країна Мрій" та маркет "Всі. Свої" «Кураж» проведуть вдруге за літо: де і коли «Кураж» проведуть вдруге за літо: де і коли
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.