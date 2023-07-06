“Укрзалізниця” повернула воєнізовану охорону у потяги

“Укрзалізниця” поступово поновлює супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Про це повідомляє перевізник.

На рейсах вагони патрулюватимуть двоє працівників воєнізованої охорони.

Вони мають спецформу, знаки розрізнення та допомагатимуть поїзним бригада вирішити складні конфліктні ситуації; реагуватимуть на повідомлення про куріння та розпивання алкогольних напоїв у поїздах.



Наразі воєнізована охорона працює у поїздах №81 Київ — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ.

Законодавчо також врегульовано право працівників відомчої воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця» затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” почала тестувати жіночі купе.

Фото: “Укрзалізниця”