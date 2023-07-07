Дивіться, який проєкт кубічного укриття з проєктором презентували українські архітектори

Українські архітектори Артур Петросян і Дарʼя Карпенко представили проєкт укриття “Тиша у бурі" з рекреаційною складовою, яке можна розміщувати як у паркових зонах так і у місцях громадського користування.

Проєкт являє собою чорний бетонний куб з розміром грані 6м з усіх боків. На центральному фасаді розташований вхід.

Всередині об'єкт пофарбований у білий колір із теплою підсвіткою під стелею вздовж лінії проходу. На площі 16м2 розташовані чотири лави, для комфортного розміщення до 12 осіб одночасно при піковому завантаженні.

Напроти входу розташована армована стіна, основною ціллю якої є захист від можливої вибухової хвилі та уламків, що можуть поранити людей, які знаходяться всередині.

На внутрішній стороні захисної конструкції розміщено проектор, що транслює футаж заспокійливого та патріотичного змісту: мальовничі краєвиди України, природні заповідники, міське та сільське життя у їх найкрасивіших проявах.

Закріплені по периметру приміщення колонки транслюють як текстову інформацію, так і звуковий супровід футажу, що демонструється. Світильники прихованого монтажу з теплим не прямим світлом повинні створити атмосферу затишку навіть за таких складних часів.

Раніше ми писали, що київське архітектурне бюро Simpli створило концепт укриття для одного з будинків столиці, який передбачає облаштування кухні, дитячого куточка та кінотеатру.

Фото: Behance