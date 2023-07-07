У підземелі та з готичним дизайном: На Шота Руставелі відкрився новий бар Hram

У Києві на вулиці Шота Руставелі, 11 відкрився коктейль-бар Hram.
7 та 8 липня заклад працює у тестовому режимі.
Натхненням для страв, які подають у закладі стали улюблені страви Папи Римського і стіл «Тайної вечері» Леонардо да Вінчі. Тут можна скуштувати основні страви, десерти, а також коктейлі.
Дизайн бару у готичному стилі. Та як розповідають у закладі, він змінювався тричі, щоб створити саме той мікс середньовічного та сучасного.
Де: вулиця Шота Руставелі, 11
Коли: у тестовому режимі з 16:00 до 22:00
Раніше ми писали, що на вулиці Саксаганського розпочав роботу лаунж-бар Slava U.