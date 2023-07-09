Біля Українського Дому відкрився літній простір з баром "Спільний"

149
Валерія Гуржий
share share

На майданчику біля Українського Дому запрацював літній простір "Спільний" –місце для відпочинку та культурного збагачення, де кожен зможе себе проявити.

Окрім зеленої зони для відпочинку, на території "Спільного" є затишний бар, у якому можна пообідати та випити коктейлі поки йде дощ, а також столики з навісом на відкритому повітрі.

У просторі також проводять літературні вечори, лекції, майстер-класи та слухають українських виконавців просто неба.

Ціни: сливовий саур - 168 грн, апероль шпріц - 168 грн, негроні - 168 грн, глінтвейн - 178 грн, комбуча - 98 грн, імбирно-маракуєвий лимонад - 68 грн, капучіно - 62 грн.

Де: вулиця Хрещатик, 2.

Графік роботи: вт-пт 16:00-22:00, сб-нд 12:00-22:00.

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Шота Руставелі, 11 відкрився коктейль-бар Hram.

Опубліковано: 09 липня 2023
share share
Дивіться, як реставрували стару хатинку у Поморянах Дивіться, як реставрували стару хатинку у Поморянах Kredens Cafe відновило роботу після ракетної атаки по Львову Kredens Cafe відновило роботу після ракетної атаки по Львову У Львові за день відновили роботу відділення "Укрпошти", яке постраждало від ракетної атаки У Львові за день відновили роботу відділення "Укрпошти", яке постраждало від ракетної атаки Літній майданчик закладу, який забрав більшу частину тротуару на Шота Руставелі, демонтують Літній майданчик закладу, який забрав більшу частину тротуару на Шота Руставелі, демонтують За рік ціни на квартири у київських новобудовах зросли на 34% За рік ціни на квартири у київських новобудовах зросли на 34% Закривається легендарна кав‘ярня "Під синьою фляжкою" у Львові Закривається легендарна кав‘ярня "Під синьою фляжкою" у Львові Яким був Дніпро у Києві: архівні фото ХІХ-початку ХХ століття Яким був Дніпро у Києві: архівні фото ХІХ-початку ХХ століття Заклад на Шота Руставелі забрав більшу частину тротуару під літній майданчик Заклад на Шота Руставелі забрав більшу частину тротуару під літній майданчик
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.