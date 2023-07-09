Біля Українського Дому відкрився літній простір з баром "Спільний"

На майданчику біля Українського Дому запрацював літній простір "Спільний" –місце для відпочинку та культурного збагачення, де кожен зможе себе проявити.

Окрім зеленої зони для відпочинку, на території "Спільного" є затишний бар, у якому можна пообідати та випити коктейлі поки йде дощ, а також столики з навісом на відкритому повітрі.

У просторі також проводять літературні вечори, лекції, майстер-класи та слухають українських виконавців просто неба.

Ціни: сливовий саур - 168 грн, апероль шпріц - 168 грн, негроні - 168 грн, глінтвейн - 178 грн, комбуча - 98 грн, імбирно-маракуєвий лимонад - 68 грн, капучіно - 62 грн.

Де: вулиця Хрещатик, 2.

Графік роботи: вт-пт 16:00-22:00, сб-нд 12:00-22:00.

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Шота Руставелі, 11 відкрився коктейль-бар Hram.