Забудовник із США планує будівництво модульних та багатоквартирних будинків на Київщині

Американська компанія Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати у Київській області 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чиї домівки були зруйновані внаслідок війни.

Про це повідомив американський бізнесмен і меценат, засновником і виконавчий директор Wasatch Group Делл Лой Хансен.

Він також презентував проєкт багатоквартирного житлового комплексу «Містечко Хансена», головна ідея якого полягає у створенні великої громади для людей похилого віку, ветеранів війни, удів, сиріт і людей з інвалідністю.

Проєкт передбачатиме центри медичного й емоційного догляду, а також фізіотерапію, арт-терапію та інші необхідні послуги.

"Це містечко зможе замінити кілька дитячих будинків сімейного типу, зруйнованих під час війни. Ми знаємо, що понад 100 таких закладів були зруйновані», – зазначив Делл Лой Хансен.



Також він розповів про ініціативу побудови в кількох регіонах України житлових будинків для людей похилого віку, які залишилися без домівки. Для потреб їх мешканців на безоплатній основі будуть передбачені стоматологічна клініка, перукарські та манікюрні послуги, центр гарячого харчування та кінотеатр.

Раніше ми писали, що закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО.

Фото: The Wasatch Group