Забудовник із США планує будівництво модульних та багатоквартирних будинків на Київщині

683
Валерія Гуржий
share share

Американська компанія Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати у Київській області 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чиї домівки були зруйновані внаслідок війни.

Про це повідомив американський бізнесмен і меценат, засновником і виконавчий директор Wasatch Group Делл Лой Хансен.

Він також презентував проєкт багатоквартирного житлового комплексу «Містечко Хансена», головна ідея якого полягає у створенні великої громади для людей похилого віку, ветеранів війни, удів, сиріт і людей з інвалідністю.

Проєкт передбачатиме центри медичного й емоційного догляду, а також фізіотерапію, арт-терапію та інші необхідні послуги.

"Це містечко зможе замінити кілька дитячих будинків сімейного типу, зруйнованих під час війни. Ми знаємо, що понад 100 таких закладів були зруйновані», – зазначив Делл Лой Хансен.


Також він розповів про ініціативу побудови в кількох регіонах України житлових будинків для людей похилого віку, які залишилися без домівки. Для потреб їх мешканців на безоплатній основі будуть передбачені стоматологічна клініка, перукарські та манікюрні послуги, центр гарячого харчування та кінотеатр.

Раніше ми писали, що закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО.

Фото: The Wasatch Group

Опубліковано: 10 липня 2023
share share
В Україні з’явився «Масажний Спецназ», що допомагає воїнам у реабілітації В Україні з’явився «Масажний Спецназ», що допомагає воїнам у реабілітації Роботи велися незаконно: Будівництво ТЦ з підземними поверхами на Хрещатику зупинили Роботи велися незаконно: Будівництво ТЦ з підземними поверхами на Хрещатику зупинили Через безкоштовне паркування Київ за три місяці втратив 50 млн гривень Через безкоштовне паркування Київ за три місяці втратив 50 млн гривень «Пекельний курорт»: художниця з Бердянська створила комікс про життя в окупації «Пекельний курорт»: художниця з Бердянська створила комікс про життя в окупації На Прорізній відкрили магазин рюкзаків Bagman із кав’ярнею На Прорізній відкрили магазин рюкзаків Bagman із кав’ярнею У Бучі планують створити психологічний центр реабілітації для людей з ПТСР - візуалізації У Бучі планують створити психологічний центр реабілітації для людей з ПТСР - візуалізації “Хочемо, щоб Буча була не місцем трагедії, а містом успіху” – розмова з заступницею мера Бучі про відбудову “Хочемо, щоб Буча була не місцем трагедії, а містом успіху” – розмова з заступницею мера Бучі про відбудову Дивіться, як реставрували стару хатинку на Львівщині Дивіться, як реставрували стару хатинку на Львівщині
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.