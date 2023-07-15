Дивіться, яку концепцію зупинки-укриття розробила українська студія дизайну

Українська студія інтер'єрного дизайну Уousupova розробила концепцію вуличної зупинки-укриття, що враховує як естетику великих міст, так і безпеку для мешканців.

Їхньою метою було створення об'єкту, який гармонійно впишеться в архітектурний контекст та знаходитиметься в стратегічно доцільних місцях для вуличного укриття.



У разі повітряних тривог, коли комунальний транспорт зупиняється, мобільні зупинки-укриття можуть стати найближчим і надійним місцем для захисту від попадання уламків, що виникають в результаті збиття дронів чи ракет. Головна мета - зберегти життя громадян на вулиці.

Раніше ми писали, що українська архітектурна студія Makhno Studio показала проєкт зупинки-укриття. Її можна збудувати за допомогою 3D-друку.

Фото: Yousupova