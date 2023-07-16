У львівському парку встановили перший в Україні безводний туалет

У львівському парку «Залізна вода», на території простору садівництва «Розсадник», встановили перший в Україні безводний туалет. Це ініціатива ГО «Плато» та «Екотерра».

Туалет має спеціальну форму сидіння, що дозволяє відокремлювати сечу від твердих відходів. Це сидіння шведського бренду Separett. Саму будку виготовили з розібраних будівельних піддонів і знайденого у парку шиферу.

Після користування туалетом тверді відходи рекомендується присипати деревною тирсою або стружкою.

Його головне призначення — економити воду, на яку може виникнути дефіцит через кліматичну кризу. Такі прогнози озвучив Інститут водних проблем і меліорації. Так, є вірогідність, що у 2050 році Україні доведеться імпортувати питну воду.

При цьому людина в середньому спускає в туалет близько 40 літрів питної води.

Раніше ми писали, що інтерактивну модель міста під назвою "Місто нуль відходів", яка зображує сучасну систему управління відходами, запустили в Україні.

Фото: ГО Плато