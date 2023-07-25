7 місць в Києві, де можна навчитись стріляти та поводитись зі зброєю

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Марія Іващук
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Стрілецьку підготовку у Києві надають різні приватні структури, а КМДА нещодавно запустила запис на курс із підготовки до національного спротиву. Адже в умовах війни потрібно вміти не лише надавати домедичну допомогу, але і користуватись зброєю.

Розповідаємо про актуальні ціни й умови навчання у стрілецьких клубах, тирах і тренувальних таборах.

Курс із підготовки до національного спротиву від КМДА

Фото ілюстративне

У Києві проводитимуть одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву від КМДА.

Заняття включатимуть декілька напрямків: основи мінно-вибухової безпеки; стрілецьку підготовку (як поводитися з вогнепальною зброєю) та захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Заняття триватимуть шість годин. Їх проводитимуть в робочі та вихідні дні.

Вартість: безкоштовно
Де: місце проведення навчання повідомлятимуть кожному учаснику особисто
Форма для запису

BetaTactic

Тренувальний табір BetaTactic створений волонтерами спільно із ЗСУ. Тут проходять навчання як військові, так і цивільні за індивідуальною інтенсивною програмою.

Тренування проводяться на полігоні Betatactic, де проходять підготовку підрозділи ЗСУ, НГУ, ТРО, ГУР та Нацполіції.

Полігон має 3 великі локації. Вогневі позиції 50-100-200-420-1200 метрів. Можливість відпрацювання снайперськими групами із будівель на відстані 600-800-1000-1200. Можливість працювати на автомобілях по локації.

Серед доступних опцій: стрільба на симуляторах РПГ7, NLAW, вогнева підготовка, тактичні переміщення, робота групами, CQB, мінно-саперна справа, тактична медицина, військова медіація, курс керування дронами, виконання завдання за сценарієм в умовах наближених до бойових.

Вартість: курс – 6000 грн
Де: полігон BetaTactic (детальніше – при запису)
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Cтрілецька школа “Вітер Волі”

Стрілецька школа «Вітер волі» працює у Києві та Харкові. Навчання проводять колишні військові та спортсмени.

У Києві, зокрема, можна відвідувати секцію зі снайпінгу. Програма включає глибоке вивчення гвинтівки з оптичним прицілом, гладкоствольної зброї, систем АК та AR-15, а також пістолетів.

Навчання розраховане на 6 місяців (24 заняття). Заняття проводять 1 раз на тиждень. Вони включають теорію та практику. Старт груп щотижня.

Вартість: 6000 грн за місяць. В цю суму включено трансфер, лекції та стрільбу на практичній частини заняття.
Де: трансфер від метро “Лісова”, детальніше можна уточнити при записі
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Стрілецькі тири Tactica

Тут пропонують навчання стрільбі із різних типів зброї. У арсеналі: дрібнокаліберна гвинтівка Savage Mark II, нарізний карабін Ruger 10/22, нарізний карабін Norinco CQ-A 223Rem, мисливський карабін МКМ 072 СБ, рушниця Mossberg M500, гладкоствольна рушниця Вепр Молот, гвинтівка Remington 700, штурмова гвинтівка Вепр, карабін Kriss Vector SBR Gen II, карабін MKE T-94A2, травматичні пістолети Форт-12Р, Форт-17Р та Форт-19Р.

Вартість: оренда тиру з власною зброєю – 500 гривень за годину, послуги інструктора – 400 гривень за годину, зброя – 300 гривень за годину (різні зразки зброї)
Де: вулиця Сосюри, 7 (лівий берег); вулиця Генерала Шаповала, 10 (правий берег)
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LEX стрілецький тренінговий центр

У стрілецькому центрі LEX проводять тренінги для людей з різним досвідом у стрільбі. На базі центру можна пройти навчання за програмами:

  • Пістолет. Базовий тренінг з основ прикладної стрільби.
  • Власник травматичної зброї (для тих, хто тільки придбав або планує придбати травматичний пістолет).
  • Тактика особистої безпеки. Пістолет. Стрільба з незручних положень.
  • Усунення затримок при стрільбі (з використанням різних типів укриттів в різних тактичних ситуаціях).
  • Стрільба в умовах слабкої освітленості. Використання тактичних ліхтарів при огляді приміщення.

Вартість: з прокатною зброєю (навчання та 60 набоїв) – 5500 грн, для учасників зі своєю зброєю й набоями (за навчання) – 4800 грн
Де: вул. Генерала Генадія Воробйова, 4

Стрілецький клуб Ібіс

Тир Ібіс — стрілецько-спортивний комплекс від мережі однойменних збройових магазинів. Це сучасний простір з 4-ма галереями (в тому числі 50-метрова універсальна і 30-метрова пістолетна) та колекцією різноманітної прокатної зброї. Серед пропозицій: карабіни, гладкоствольні рушниці, спортивні гвинтівки, револьвери та пістолети.

Вартість: оренда зброї 150-200 гривень за годину, оренда стрілецької галереї – 600 гривень за 45 хвилин, індивідуальне заняття з інструктором – 600 гривень за 45 хвилин
Де: вул. Вадима Гетьмана, 27
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Зброярня Кажан

У зброярні можна обрати різні види зброї: револьвер, пістолет чи карабін M4. Також є можливість отримати майстер-клас зі стрільби з пістолета чи пройти курс самооборони.

Це тир на 25 метрів по 4 стрілецьких напрямки з можливістю стрільби на різні дистанції в русі.

Вартість: оренда тиру – 600 гривень за годину (400 гривень за 30 хвилин); інструктор – 600 гривень за годину, постріли оплачуються окремо (від 25 гривень за один)
Де: ТРЦ «Городок», просп. Степана Бандери, 23
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Фото: Thomas Tucker

Опубліковано: 25 липня 2023
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