В "Укрзалізниці" розповіли, чи користуються попитом жіночі купе

Від початку старту програми жіночими купе скористалися близько 8 тисяч пасажирок. За словами представників "Укрзалізниці", ця послуга користується попитом, адже наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.

Про це пише УНІАН.

Зазначається, що найбільшим попитом жіночі купе користуються у поїздах за напрямком № 41/42 Дніпро — Трускавець. Також жіночі купе доступні на рейсах № 81 Київ — Ужгород, № 15 Харків — Ясіня, № 75 Київ — Кривий Ріг.

В УЗ підкреслили, що продаж квитків у жіночі купе здійснюється в мобільному застосунку, і після доопрацювання програмного забезпечення стане можливим поширення проекту на інших маршрутах.

Нагадаємо, що тестування жіночих купе розпочалося 30 червня.

Фото: Укрзалізниця