На вокзалі Нью-Йорка відкрили кіоск із українською кухнею від ресторану Veselka

На нью-йоркському вокзалі Grand Central розпочав роботу корнер із українською кухнею від ресторану Veselka.

Про це повідомили на інстаграм-сторінці закладу.

До меню гастролокації традиційно входять борщ, голубці, вареники та інші українські страви.

Окрім корнера на найбільшому у світі вокзалі, цьогоріч власники планують відкрити заклад з більшою кухнею у Вільямсбурзі. Площа ресторану нараховуватиме 5000 квадратних футів.

Ресторан Veselka у Нью-Йорку заснували у 1954 році двоє українських біженців Володимир та Ольга Дармохвали. Це досі сімейний ресторан, яким наразі керує їхній зять – Джейсон Бірчард.

Фото: Veselka