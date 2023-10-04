Магазини H&M запрацюють в Україні наприкінці листопада — на початку грудня: де саме

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Ірина Маймур
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Шість магазинів H&M відкриють в Україні наприкінці листопада — на початку грудня.

Про це виданню NV стало відомо з трьох джерел — від директорів торгових центрів та консультанта із комерційної нерухомості.

Йдеться про магазини в столичних ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

У другу чергу компанія планує відновити роботу в Одесі (в ТРЦ Riviera) та Харкові (в ТРЦ Nikolsky).

«H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України», — зазначив директор торгового центру, який попросив не називати його імені.

Водночас у пресслужбі H&M коментарів про відновлення роботи в Україні не надали.

Раніше ми писали, що шведський ритейлер планує поступово відновити роботу більшості магазинів в Україні з листопада 2023 року.

Фото: Vogue UA

Опубліковано: 04 жовтня 2023
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