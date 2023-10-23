Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну

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Наталія Габрух
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Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну, яку військовослужбовиці тестували протягом цього року. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням», — йдеться у повідомленні Міноборони.

Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили наступні характеристики білизни:

  • якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;
  • зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
  • розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;
  • універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

У Міноборони нагадали, що чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб — зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.

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Фото: Міністерство оборони України.

Опубліковано: 23 жовтня 2023
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