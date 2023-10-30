Дивіться, як проєкт «Спадщина.ua» відреставрував стару хатинку на Львівщині

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Наталія Габрух
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Благодійний фонд «Спадщина.ua», що займається відновленням старих будівель показав відновлену хатинку на Бібреччині.

Хатинка стала частиною маленького підпроєкту «Селиське гроно» в продовження «Мальованих Поморян». Відовили її для подружжя Наталі та Юрка.

«Мріємо про ревіталізацію українського історичного села як збереження нашої ідентичності. Кожна відновлена історична хатинка, в яку приходить нове життя, — маленький крок на цьому шляху», — повідомляють у «Спадщина.ua».

Хатинка маленька, напівцегляна, напівглиновальк, всередині — кам’яна стодола.

Відомо, що проєкт «Спадщина.ua» був створений 2018 року у Львові і займається відновленням та реставрацією занедбаних пам’яток української культури, а також занедбаних промислових, громадських та житлових будівель.

Під час ремонту «Спадщина.ua» оновлюють фасад та стіни хатинок, ремонтують вікна, двері, підлогу та печі. З початку діяльності на рахунку ініціативи десятки відреставрованих хат, середній вік яких більше 100 років. Відновлені будинки можна купити.

Раніше ми писали, що «Спадщина.ua» реставрували стару хатинку у Поморянах, що на Львівщині.

Фото: «Спадщина.ua».

Опубліковано: 30 жовтня 2023
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