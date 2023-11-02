У Софії Київській показали стан покрівлі та куполів собору

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Валерія Гуржий
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Незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомили у Національному заповіднику "Софія Київська".

Зазначається, що за результатами досліджень технічний стан конструктивної системи куполів та, особливо, центрального куполу оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації. Конструкції та обшивка хрестів, їх з’єднання з підхресним яблуком до маківки та фальцеві з’єднання перебувають в гостро аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнації як частини куполів так і маківок, і хрестів.

Передбачено комплекс заходів щодо попередження виникнення подібних аварійних ситуацій, заміни частини конструктивних систем куполів, позолоти покриття хрестів та куполів і реставрації покрівлі Софійського собору.

Проєктна документація «Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору» пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, а також погодження Міністерства культури та інформаційної політики України.

На сьогодні за рахунок меценатських коштів виготовлено 6 хрестів та заплановано укладення угоди на виготовлення центрального хреста також за рахунок меценатів.

Раніше ми писали, щоуУ столиці збираються відреставрувати Софійський собор. На роботи планують витратити 79,4 млн гривень.

Ця інформація викликала критику у частини громадян щодо доцільності виділення великої суми коштів під час війни.

Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

Опубліковано: 02 листопада 2023
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