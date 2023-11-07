Майстерні київських художників "БЖ-Арт" залишилися без світла та тепла

80 майстерень художників спільноти "БЖ-Арт", що на вулиці Лук'янівська 69/71 залишилися без світла та тепла.

Про це повідомив художник Матвій Вайсберг.

За його словами, художню спільноту від живлення відключило керівництво НАОМА.

"Кількадесят художників, серед яких є всесвітньо відомі постаті, викладачи різних художніх вишів, в тому числі, НАОМА, лишилися змоги нормально існувати і працювати в своїх майстернях", - написав він.

Також в майстернях зберігаються сотні художніх творів, які немає куди перевезти від холоду й пов'язаного з цим руйнування.

Раніше ми писали, що у Києві можуть відключити від електроенергії майстерні київських художників «БЖ-Арт». Рішення прийняло керівництво Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА).

Фото: "БЖ-Арт"