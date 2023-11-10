Україна посіла друге місце у світовому рейтингу благодійності

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Валерія Гуржий
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Україна стала другою країною у світовому рейтингу благодійності. Шостий рік поспіль найщедрішою стає Індонезія.

Про це пише Forbs.

За даними CAF, Україна набрала 13 очок із 2022 року і її порівнюють зі «справжнім альпіністом». Торік Україна посіла у рейтингу 10-те місце.

Зазначається, що серед дорослих українців 78% допомагають незнайомцям, 70% донатять і 37% волонтерять.

Бали у рейтингу розраховуються з урахуванням середнього значення відповідей кожної країни. Найвищий бал (зі 100) свідчить про те, що більшість населення займається благодійністю.

Водночас глобальний світовий індекс благодійності становить 39, що лише на один пункт нижче за максимальний показник, зафіксований у 2021 році.

Результати показують, що зростання глобальних пожертвувань, що спостерігалося під час пандемії, загалом збереглося.

Згідно із дослідженням, 72% населення світу підтримували інших, що становить 4,2 млрд людей.

Найщедріші країни світу:

  • Індонезія
  • Україна
  • Кенія
  • Ліберія
  • Сполучені Штати
  • Мʼянма
  • Кувейт
  • Канада
  • Нігерія
  • Нова Зеландія

Водночас росія не увійшла у топ-100, посівши 102-ге місце у рейтингу. Останньою (142-ге місце) стала Польща.

Раніше ми писали, що за 9 місяців 2023 року три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд гривень.

Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд «Повернись живим», ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.

Фото: Unsplash\Joel Muniz

Опубліковано: 10 листопада 2023
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