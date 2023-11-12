У Парижі пройшов поп-ап бранч української кухні

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Наталія Габрух
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4-5 листопада у Парижі пройшов поп-ап бранч української кухні. Про це повідомляє Posteat.

Бранч — це спільна ініціатива шеф-кухарки Avantgarden Марина Корсун та шеф-кондитерки Mater.Paris Аліни Прокопенко.

Парижанам пропонували 7 страв з додаванням українських локальних продуктів, які Марина Корсун власноруч привезла з Києва спеціально для події.

Гості бранчу спробували: солоні ліниві вареники з базиліком і пармезаном; солодкі ліниві вареники з кремом із рожевого яблука; пташки-булочки та ніжний паштет з курячої печінки; медівник з копченою грушею; млинці з кленовим сиропом, кремом маскарпоне та апельсином; сирник з маком, ромашковим кремом та медовим пилом; пасту з телячими щічками та українським трюфелем.

Страви подавали у автентичних керамічних тарілках українського скульптора Андрія Опришка.

«Це колаборація двох українських шефів, які захотіли нагодувати парижан традиційними українськими стравами, але з сучасним баченням. Познайомити із нашою культурою, наприклад, зі святковою випічкою жайворонок, та розповісти про українські продукти – копчений мед, вінницький трюфель, рожеві яблука, медовий пилок», — прокоментувала Марина Корсун.

Раніше ми писали, що одна з найстаріших кулінарних шкіл Парижа запускає другий безкоштовний курс для українців.

Фото: Posteat.

Опубліковано: 12 листопада 2023
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