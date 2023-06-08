Одна з найстаріших кулінарних шкіл Парижа запускає другий безкоштовний курс для українців

Французька кулінарна школа L’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) вдруге запускає безкоштовний гастрономічний курс для українців.

Про це пише видання Posteat з посиланням на слова педагогічного інженера EPMT Aurélia Belbachir.

Наразі дати початку курсу не визначено. Відомо лише, що це буде у новому навчальному році.

Програма залежатиме від фінансування, яке отримає школа.

Заняття відбуватимуться три рази на тиждень з 9:30 до 15:30. Загальна тривалість навчання 6 місяців.

Студентів навчають шефи високого рівня.

L’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) – одна з найстаріших шкіл Парижа, що готує спеціалістів у п’яти різних сферах кулінарного мистецтва: boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, l’hôtellerie, restauration.