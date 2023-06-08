Одна з найстаріших кулінарних шкіл Парижа запускає другий безкоштовний курс для українців

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Марія Іващук
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Французька кулінарна школа L’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) вдруге запускає безкоштовний гастрономічний курс для українців.

Про це пише видання Posteat з посиланням на слова педагогічного інженера EPMT Aurélia Belbachir.

Наразі дати початку курсу не визначено. Відомо лише, що це буде у новому навчальному році.

Програма залежатиме від фінансування, яке отримає школа.

Заняття відбуватимуться три рази на тиждень з 9:30 до 15:30. Загальна тривалість навчання 6 місяців.

Студентів навчають шефи високого рівня.

L’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) – одна з найстаріших шкіл Парижа, що готує спеціалістів у п’яти різних сферах кулінарного мистецтва: boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, l’hôtellerie, restauration.

Опубліковано: 08 червня 2023
безкоштовне навчання
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