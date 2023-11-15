У Лондоні проведуть український вінтажний маркет: гроші передадуть на реабілітацію військових

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Наталія Габрух
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18-19 листопада у приватній резиденції поблизу Гайд-парку у Лондоні пройде благодійний захід UA HOME Vintage Charity Market. На ньому відвідувачі зможуть придбати вінтажні речі від відомих брендів та українських дизайнерів. Про це пише Bazilik Media.

Організаторкою виступає українська фотографка та продюсерка Мар’яна Шафро.

Усі виручені кошти спрямують на протезування військових у Superhumans Center.

На Vintage Charity Market відвідувачі зможуть придбати вінтажні речі від брендів Dolce & Gabbana, Prada, Dior, Balenciaga, Saint Laurent та інших.

Також будуть представлені речі від відомих українських брендів з їхніх архівних колекцій: Cultnaked, Poustovit, Elena Reva, Jul, A.M.G, Masha Popova.

Художниця Альона Кокс буде авторкою візуального художнього оформлення заходу, а також представлених на ньому картин.

У межах UA HOME Vintage Charity Market буде також доступна вибірка предметів декору для дому та прикрас українських брендів до святкування Різдва.

Окрім цього можна буде побачити архівні колекції концептстору Apartment 13 та sustainable eco-friendly ритейлера дитячого одягу — Milk Kids.

Раніше ми писали, що «Нова пошта» випустила благодійну лінійку спортивного одягу до «Найдовшого у світі марафону».

Фото: UA HOME Vintage Charity Market.

Опубліковано: 15 листопада 2023
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