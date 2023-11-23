У Києві заборонили створювати нові мурали

У Києві введели тимчасову заборону на створення нових муралів до моменту розробки та затвердження Київською міською радою прозорого та відкритого механізму погодження їх ескізів.

Про це повідомили у КМДА.

За відповідне рішення проголосувало 75 депутатів.

За словами депутатки Євгенії Кулеби, з публічних джерел відомо про збільшення випадків порушення правил благоустрою та створення у Києві муралів без погодження відповідними органами та мешканцями будинків.

Також усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову. Питання важливості збереження культурної спадщини, зовнішнього вигляду будівель та їх інтеграції в архітектурний контекст міста потребує створення чіткого механізму погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів. І, відповідно до світової практики, провідну роль у цьому процесі відіграють експертні ради.

Попередньо передбачено, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та отримання інших, передбачених законодавством дозволів та погоджень.

Раніше ми писали , що комісія КМДА підтримала петицію проти хаотичного створення муралів.

Фото: Євгенія Кулеба