Відкрито збір коштів на відбудову садочка на Солом'янці, який постраждав внаслідок атаки дронів

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Валерія Гуржий
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Благодійний фонд Олега Скрипки "Країна Мрій" відкрив офіційний збір коштів на відбудову дитячого садочка на Солом'янці, який постраждав внаслідок атаки російських дронів.

Про це повідомив Олег Скрипка.

Також до відбудови приєднався добровольчий батальйон, який займається відбудовою пошкоджених будівель "Добробат". Задонатити можна за посиланням.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада росіяни атакували Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у столиці на території дитячого садка сталась пожежа. Внаслідок чого було пошкоджено дах площею майже 100 квадратних метрів, зруйновані стіни, повністю зруйнований туалет. У кімнаті, де діти їдять і навчаються, зруйнована стеля, розбиті вікна, зокрема на першому поверсі у актовій залі. Також потріскалось перекриття між поверхами.

Раніше ми писали, що у ніч проти 25 листопада та вранці російські війська здійснили повітряну атаку на Київ, використовуючи дрони-камікадзе типу Shahed. Тоді тривога у столиці тривала 6 годин, а Сили ППО збили 71 ударний БПЛА.

Фото: Олег Скрипка

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Опубліковано: 30 листопада 2023
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