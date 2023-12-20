На Київщині запрацювала майстерня, де шиють адаптивний одяг для людей з інвалідністю

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Ірина Маймур
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Модельєрка-конструкторка Анна Павлусь із Білої Церкви відкрила майстерню із пошиття адаптивного одягу для людей з інвалідністю. Кошти на розвиток проєкту вона отримала завдяки програмі єРобота.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

У майбутньому Анна планує створити перше повноцінне підприємство з пошиття адаптивного одягу для людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. Уже понад 1 рік модельєрка працює над створенням лінійки такого одягу.

Раніше Анна понад 15 років працювала у сфері індивідуального пошиття одягу. У 2016 році вона отримала травму хребта. Після реабілітації жінка опинилася в колісному кріслі.

«Я хочу, щоб люди з інвалідністю на колясках могли вільно купувати собі речі та бути впевненими в тому, що вони в них виглядають красиво, та відчували себе зручно. А гуляючи в будь-якому ТРЦ могли зайти до магазину одягу та купити собі саме адаптивний одяг. Ми маємо на це право», — зазначає Анна Павлусь.

Грант у розмірі 250 тис. грн підприємниця вклала в закупівлю швейного обладнання та тканини. Вона планувала створити два робочих місця, але створила вже три. Наразі в Анни працюють менеджер та 2 швачки, одна з яких є внутрішньо переміщеною особою з інвалідністю.

У березні 2023 року Анна відкрила майстерню. Сьогодні в неї безліч планів щодо того, яким вона хоче бачити виробництво свого одягу. Анна мріє створювати продукцію, якою будуть користуватись і за межами нашої країни.

Раніше ми писали, що київський дизайнер створює адаптивний одяг для поранених захисників України.

Фото: Міністерство економіки України

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Опубліковано: 20 грудня 2023
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