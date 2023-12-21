Власника "замку Річарда" на Андріївському узвозі зобов'язали виконати надбудову з автентичної цегли

Компанія TransNational Resourses, L.L.C. «Узвіз» має замінити матеріали, з яких зроблена надбудова на «замку Річарда» на Андріївському узвозі в Києві.

Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини.

Відтепер власник будинку має привести надбудову у відповідність до погодженого паспорту опорядження фасадів, з частковим демонтажем верхніх декоративних елементів з бетонних блоків, і виконати їх з цегли, характерної для пам’ятки.

Також він має накрити дах на відкритих ділянках, згідно з погодженою проєктною документацією, з метою забезпечення інтер’єрів пам’ятки від негативного атмосферного впливу.

Окрім того власник має:

актуалізувати паспорт пам’ятки, в якому будуть детально описані автентичні елементи та історичні нашарування та уточнено предмет охорони;

оновити охоронний договір, в якому врахувати усі необхідні заходи з реставрації пам’ятки, зокрема невідкладні консерваційні роботи, та терміни їх виконання;

здійснювати постійний авторський нагляд та науково-методичний супровід на всіх етапах реалізації проєкту;

доповнити проєктні рішення розробленням розділів науково-проєктної документації: заходи з благоустрою території, заходи з консервації та реставрації контрфорсів підпірної стіни внутрішнього двору, реставрація автентичних елементів інтер’єрів пам’ятки.

Замок Річарда звели у 1904 році , ім’я архітектора залишилося невідомим. Одразу після закінчення робіт будівля пережила пожежу. А містом ширилися чутки, ніби всередині живуть привиди.

У радянські часи будівлю націоналізували, у ній змінювалися мешканці. У 1980-ті тут планували зробити відомчий готель, але з того нічого не вийшло. У 90-ті замок придбав американський бізнесмен українського походження, який планував тут зробити дохідний будинок. Однак доля цієї будівлі склалася так, що вона так і залишилася ніким не заселена. Хоча деякі чутки стверджують, ніби про закритий клуб всередині.

Раніше ми писали, що на даху замку Річарда, памʼятці архітектури національного значення, почали зводити надбудову. Департамент охорони культурної спадщини провів огляд обʼєкта.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Дмитро Білоцерковець.