Біля Майдану Незалежності відкрилася друга раменна Naushi: чому туди варто завітати

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Анна Григораш
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Біля Майдану Незалежності, на вулиці Грінченка 4а, відкрили автентичну раменну Naushi. Це вже другий заклад мережі. Перший Naushi працює на Подолі.

Нова раменна розрахована на 30 посадкових місць. Заклад прикрасили різнокольоровими ліхтарями та яскравим артом від мисткині з Харкова @bravebirdie.

Що у меню

У закладі можна спробувати рамени як на м‘ясних, так і на пескетеріанських бульонах. Для вегетаріанців розробили особливий бульйон з овочів, грибів та фруктів.

В меню є три види гьодза, курка карааге і японські суші-сендвічі онігірадзу. Для поціновувачів моті заклад пропонує великий вибір різних смаків, від груші-горгонзоли і лаванди-чорниці до класичної матчі.

Про технології приготування

У Naushi готують автентичний рамен за канонами японської кухні. Соуси і аромаолії готують до 14 днів, кісткові бульйони варять від 18 годин, а лише потім це все поєднується у тарілці гостя.

У Naushi наголошують на тому, що страви можна куштувати дітям і людям з чутливим шлунком, адже для досягнення умамі тут не використовують глутамат, який є дуже популярною частиною азійської кухні. П‘ятого смаку досягають за рахунок поєднання великої кількості аромаолій і соусів, які становлять базу рамену.

Шеф закладу повернувся з Японії на початку епідемії Covid. Пройшовши навчання, він привіз звідти японське обладнання, технології та налагодив поставки сухих японських інгредієнтів. Наразі у закладів є власне сучасне виробництво, а локшину з Naushi можна зустріти в інших закладах Києва, а також Дніпра, Харкова, Львова та Івано-Франківська.

Ціни

  • Курячий рамен-суп – 185 грн
  • Пайтан з сьомги (лімітований рамен на насиченому, кремовому бульйоні з сьомги, який ми варимо більш ніж 12 годин) – 464 грн
  • Гьодза класичні зі свининою – 157 грн (5 шт), 186 грн (7 шт), 218 грн (9 шт)
  • Мочі троянда (лаванда-чорниця, м’ята-лайм, вишня-шоколад) – 80 грн

Адреса: Бориса Грінченка, 4А

Хочу рамен з Naushi!

Любите рамен в Naushi?
Опубліковано: 26 грудня 2023
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