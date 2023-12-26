Біля Майдану Незалежності відкрилася друга раменна Naushi: чому туди варто завітати

Біля Майдану Незалежності, на вулиці Грінченка 4а, відкрили автентичну раменну Naushi. Це вже другий заклад мережі. Перший Naushi працює на Подолі .

Нова раменна розрахована на 30 посадкових місць. Заклад прикрасили різнокольоровими ліхтарями та яскравим артом від мисткині з Харкова @ bravebirdie .

Що у меню

У закладі можна спробувати рамени як на м‘ясних, так і на пескетеріанських бульонах. Для вегетаріанців розробили особливий бульйон з овочів, грибів та фруктів.

В меню є три види гьодза, курка карааге і японські суші-сендвічі онігірадзу. Для поціновувачів моті заклад пропонує великий вибір різних смаків, від груші-горгонзоли і лаванди-чорниці до класичної матчі.

Про технології приготування

У Naushi готують автентичний рамен за канонами японської кухні. Соуси і аромаолії готують до 14 днів, кісткові бульйони варять від 18 годин, а лише потім це все поєднується у тарілці гостя.

У Naushi наголошують на тому, що страви можна куштувати дітям і людям з чутливим шлунком, адже для досягнення умамі тут не використовують глутамат, який є дуже популярною частиною азійської кухні. П‘ятого смаку досягають за рахунок поєднання великої кількості аромаолій і соусів, які становлять базу рамену.

Шеф закладу повернувся з Японії на початку епідемії Covid. Пройшовши навчання, він привіз звідти японське обладнання, технології та налагодив поставки сухих японських інгредієнтів. Наразі у закладів є власне сучасне виробництво, а локшину з Naushi можна зустріти в інших закладах Києва, а також Дніпра, Харкова, Львова та Івано-Франківська.

Ціни

Курячий рамен-суп – 185 грн

Пайтан з сьомги (лімітований рамен на насиченому, кремовому бульйоні з сьомги, який ми варимо більш ніж 12 годин) – 464 грн

Гьодза класичні зі свининою – 157 грн (5 шт), 186 грн (7 шт), 218 грн (9 шт)

Мочі троянда (лаванда-чорниця, м’ята-лайм, вишня-шоколад) – 80 грн

Адреса: Бориса Грінченка, 4А