В «АТБ» з’явилися роботи-помічники

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Наталія Габрух
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У супермаркетах «АТБ» з'явився новий сервіс — роботи-помічники Delivery Cobot.

Про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Delivery Cobot інформують покупців про певні товари та акційні пропозиції, а також можуть їх пропонувати. Робот, на відміну від промостійок, не заважає покупцям вільно пересуватися торговельними залами. Він мобільний і безперешкодно курсує магазином. Технологія оснащена головним екраном трохи більшим, ніж звичайний планшет і кількома поличками.

Delivery Cobot представляє найбільш популярні серед покупців товари власних торговельних марок «АТБ»: «Своя лінія», «Розумний вибір»та «De Luxe F&G Selected».

«Звісно, автономні роботи помічники, навіть обладнані штучним інтелектом, ніколи не замінять доброго людського слова, проте, як показує практика їхнього застосування у світі, вони є вельми ефективними невтомними помічниками», — зазначають у компанії.

Технологія наразі перебуває у фазі тестування. Вона функціонує лише у кількох магазинах «АТБ» Дніпра та Києва. У разі успішності, технологію планують розширити на всі магазини мережі.

Раніше ми писали, до і після: АТБ відновив магазин у Бучі після руйнувань.

Фото: Українська рада торгових центрів

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Опубліковано: 24 грудня 2023
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