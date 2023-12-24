В «АТБ» з’явилися роботи-помічники

У супермаркетах «АТБ» з'явився новий сервіс — роботи-помічники Delivery Cobot.

Про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Delivery Cobot інформують покупців про певні товари та акційні пропозиції, а також можуть їх пропонувати. Робот, на відміну від промостійок, не заважає покупцям вільно пересуватися торговельними залами. Він мобільний і безперешкодно курсує магазином. Технологія оснащена головним екраном трохи більшим, ніж звичайний планшет і кількома поличками.

Delivery Cobot представляє найбільш популярні серед покупців товари власних торговельних марок «АТБ»: «Своя лінія», «Розумний вибір»та «De Luxe F&G Selected».

«Звісно, автономні роботи помічники, навіть обладнані штучним інтелектом, ніколи не замінять доброго людського слова, проте, як показує практика їхнього застосування у світі, вони є вельми ефективними невтомними помічниками», — зазначають у компанії.

Технологія наразі перебуває у фазі тестування. Вона функціонує лише у кількох магазинах «АТБ» Дніпра та Києва. У разі успішності, технологію планують розширити на всі магазини мережі.

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Фото: Українська рада торгових центрів