Гастрономічна скринька Пандори: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Карпат

Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Карпат.

У випуску Птушкін і Кацурін спробували форель зі скляною скоринкою та рожевим м’ясом, яку виловили з озера власноруч, скуштували гуцульське фондю із свіжої бринзи та вурди з домашнім хлібом, розшукали найбільш автентичний та естетичний готель Карпат, яким керує п’яте покоління гуцульської родини, де спробували копчених качок, м’ясо на вишневих гілках і тар-тар з маринованими лисичками та квітками кропу.

Крім цього ведучі шоу забронювали найкращий видовий стіл у Карпатах з невеличким баранчиком на двох. Дізналися, навіщо гуцули роблять коників із сиру і де це спробувати. Також Пштукін і Кацурін спробували білий борщ із квашеними буряками, побували у Буковелі, де спробували банош, пиріг з бичачими хвостами та кістковий мозок із трюфельною пастою.

Раніше ми писали, «Захований український скарб»: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Бессарабії .

Фото: скриншот відео