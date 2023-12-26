В Україні розробили додаток з колядками різних регіонів та масками персонажів вертепу

У Львові розробили безкоштовний додаток «Коляда», де можна знайти слова і музику улюблених колядок, а також приміряти віртуальні маски персонажів вертепу.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

У додатку можна прослухати виконання різних колядок. Тут зібрано відомі християнські та давні народні колядки зі Львівщини, Закарпаття, Київщини, Харківщини та Сумщини.

До запису колядок долучились Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик», муніципальний хор «Гомін», а також хоровий колектив Львівської дитячої школи мистецтв №5.

Також у додатку доступна функція доповненої реальності. Користувачі можуть приміряти різдвяну маску ангела, пастуха, царя та інших персонажів з українського вертепу. Крім цього можна записати власне виконання коляди, зберегти відео та поділитися ним з друзями.

Додаток створили в межах соціальних ініціатив IT-компанії Tsukat Studio у партнерстві з управлінням туризму та культури Львівської міської ради.

Завантажити його можна у App Store та Play Market .

Раніше ми писали, що створили застосунок «Аркуші» із віршами українських поетів.

Фото: Львівська міська рада.