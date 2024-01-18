У Празі запрацював другий ресторан української франшизи «Най»

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Ірина Маймур
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У Празі наприкінці грудня розпочав роботу другий ресторан сучасної кухні за українською франшизою «Най».

Про це повідомив співзасновник і бренд-шеф франшизи Володимир Ярославський.

Празький заклад відкрили українці. Шефом там є кухар, що раніше працював у ресторані із зірками Michelin.

У ресторані можна замовити голубці з креветками, тартар із ферментованою бузиною, зелений гаспачо зі страчателою, ліниві картопляні вареники з грибами й моцарелою, котлета по-київськи та інші сучасні страви від Володимира Ярославського.

Наразі заклад працює з 12:00 до 22:00 за адресою Kobrova 3354/5.

«Наступний на черзі — Нью Йорк. Ще понад 8,4 млн людей дізнаються про український сервіс і модернізовану кухню», — повідомив Ярославський.

Раніше ми писали, що перший ресторан «Най» запрацював у польському Вроцлаві.

Фото: Володимир Ярославський

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Опубліковано: 18 січня 2024
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