Про українсько-данський молодіжний центр написало провідне архітектурне видання Arch Daily

Провідне архітектурне видання світу ArchDaily написало про українсько-данський молодіжний центр.

Про це повідомляють ArchDaily на своїй сторінці у соцмережах.

Щонеділі команда ArchDaily висвітлює один унікальний архітектурний проєкт. Цього тижня ним став українсько-данський молодіжний центр.

Цей центр в Києві є прикладом екологічно чистого та високоотимізованого використання ресурсів.

Простір повинен бути пристосований до всіх видів подій. Таким чином, архітектурним рішенням було створення рухомих роздільних стін, зроблених на замовлення регульованих меблів, а також штор.

«Повторне використання локальних матеріалів для створення світильників та інших предметів вилилося у створення грайливого та екологічно свідомого дизайну», — пишуть у ArchDaily.

Раніше ми писали, що про проєкт ТЦ «Трипіль» від Aranchii Architects написало провідне архітектурне видання Arch Daily.

Фото: ArchDaily