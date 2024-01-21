Про українсько-данський молодіжний центр написало провідне архітектурне видання Arch Daily

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Наталія Габрух
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Провідне архітектурне видання світу ArchDaily написало про українсько-данський молодіжний центр.

Про це повідомляють ArchDaily на своїй сторінці у соцмережах.

Щонеділі команда ArchDaily висвітлює один унікальний архітектурний проєкт. Цього тижня ним став українсько-данський молодіжний центр.

Цей центр в Києві є прикладом екологічно чистого та високоотимізованого використання ресурсів.

Простір повинен бути пристосований до всіх видів подій. Таким чином, архітектурним рішенням було створення рухомих роздільних стін, зроблених на замовлення регульованих меблів, а також штор.

«Повторне використання локальних матеріалів для створення світильників та інших предметів вилилося у створення грайливого та екологічно свідомого дизайну», — пишуть у ArchDaily.

Раніше ми писали, що про проєкт ТЦ «Трипіль» від Aranchii Architects написало провідне архітектурне видання Arch Daily.

Фото: ArchDaily

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Опубліковано: 21 січня 2024
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