У Китаї та ОАЕ запустили інноваційні трамваї без рейок

В Китаї та ОАЕ запустили новий вид громадського транспорту — трамваї без рейок.

Про це повідомляє Уніан.

Ці електробуси слідують заданій траєкторії, імітуючи рух рейками, і керуються автопілотом з контролем водія.

Нова система отримала назву ART (Autonomous Rail Rapid Transit, автономний рейковий швидкісний транспорт). Кожна одиниця складається із трьох вагонів, що вміщають до 100 пасажирів кожен, і рухається зі швидкістю до 70 км/год. На відміну від трамваю або поїзда, пересувається він спеціально розміченою частиною дороги, а не рейками.

На одному заряді батареї потяг із трьох вагонів проїжджає всього 25 кілометрів, зате для того, щоб повністю зарядити акумулятор, йому потрібно всього 10 хвилин. Оскільки ART не потрібні ні рейки, ні дроти, впровадження в міську транспортну систему коштує дешевше, ніж прокладання трамвайних і тролейбусних маршрутів.

Раніше ми писали, що з Києва до Бучі й Гостомеля планують запустити трамвай .

Фото: скриншот з відео