Два українських видання потрапили до списку найкращих дитячих книжок з усього світу 2024 року

Американська секція IBBY (Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги) створила список видатних книжок з усього світу 2024 року. До нього увійшли два українські видання — книги «Жовтий метелик» Олександра Шатохіна та «Хто зробить сніг» Мар’яни і Тараса Прохаськів.

Про це повідомляється на сайті IBBY.

Книжка Олександра Шатохіна «Жовтий метелик» опинилась у категорії «Скорбота і невідомість». Її видало видавництво Red Comet Press, яке зробило переклад англійською.

На сайті видавництва вона описується як «тиха книжка» про життя після війни, розбитої та обмеженої війни.

«Колючий дріт на початку з павуком — то образ обмежень і сковувань та страху, що дає війна. (...) Зустрічаючи метеликів, незважаючи на все вільних і яскравих, дівчинка розуміє, що життя буде продовжуватись, свободу метелика неможливо обмежити чи знищити», — зазначили в анотації на сайті «Видавництво Старого Лева».

Книжка письменника Тараса Прохаська та ілюстраторки Мар'яни Прохасько «Хто зробить сніг» потрапила у категорію «Фантазія і уява». В перекладі книгу надрукувало видавництво Elsewhere Editions.

Книжка розповідає про новонароджених кротів-близнюків, які живуть у химерно уявній лісовій місцевості. Назва походить від віри кротів, що коли вони помруть, вони піднімуться до хмар і зроблять сніг для тих, хто залишився.

Раніше ми писали, що українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times.

Фото: з відкритих джерел, «Видавництво Старого Лева»