У Парижі пройде виставка українських та французьких митців «Не забувай мене»

З 18 січня по 2 березня в паризькій галереї Perspective Galerie відбуватиметься експозиція «Не забувай мене». Там будуть представлені твори шести художників, четверо серед яких — українці.

Про це пише Vogue Україна.

«Глядач використовуватиме виставку як інструкцію щодо питання пам’яті, не в політичному контексті, а скоріше як соціальний та колективний процес. Твори художників взаємодіють між собою у невіддільному діалозі з метою переосмислення поняття пам’яті, її категоризації та важливості для сучасного розуміння», — коментує кураторка Ксенія Ульянова.

Учасниками проєкту стали українські митці APL315, Юлія Беляєва, Маша Сільченко, Тимур Постовий, а також Норман Бренедт та Саша Тебул.

Виставка відкривається твором одеського художника APL315, який досліджує архаїчне протографіті у своїй роботі.

Порцелянові скульптури Юлії Беляєвої передають колективну пам’ять через історичних та міфологічних персонажів.

Маша Сільченко використовує керамічні сторінки як блокнот пам’яті: міфізує повсякденні враження, відділяючи іноді неважливі події у монолітному та монументальному форматі.

Живопис Тимура Постового навпаки повертає до возвеличеної та водночас крихкої теми. Персонажі його робіт сяють через фонове світло, створюючи ілюзію дзеркала, в якому можна бачити власне відображення.

Раніше ми писали, що у Києві пройде фотовиставка , присвячена загиблому на війні поету Максиму «Далі» Кривцову.

Фото: Vogue Україна