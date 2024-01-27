Унікальні ікони з музею Ханенків таємно вивезли до Лувру

У травні 2023 року до Франції з України таємно вивезли понад десяток православних ікон.

Про це пише Wall Street Journal.

Там повідомляють, що шістнадцять рідкісних ікон, частина з яких датується VI століттям, із колекції Національного музею мистецтв у Києві транспортували до Франції через Польщу та Німеччину під військовим конвоєм.

«Ніхто, крім вузького кола, не знав, що ми цим займаємося», — прокоментував голова відділу візантійського та східно-християнського мистецтва Лувру Максимільєн Дюран.

Співробітники музею Ханенків зібрали та заховали 25 тисяч експонатів, включаючи ікони, які зараз знаходяться під охороною в Луврі, незабаром після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Це було мудрим рішенням, пише Wall Street Journal, оскільки невдовзі під час обстрілу Києва уламки вибили у музеї шибки та пошкодили дах.

Раніше ми писали, що в Україну повернуть 274 незаконно вивезені археологічні артефакти .

Фото: Wall Street Journal